Гостев Василий Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.01.1882 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1882 ст.
Отец: Гостев Константин Фомич
Мать: Гостева Евдокия Фролова
Рождение ребёнка
24.03.1908
Сын: Гостев Вениамин Васильевич
Мать ребёнка: Гостева Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
24.03.1910
Мать ребёнка: Гостева Евдокия Степановна
Самара, Самара, Самарская область
Восприемники Мещанин города Пенза Геннадий Дмитриевич Грязев Мещанская девица города Бузулука Самарской Губернии Антонина Константиновна Гостева
Рождение ребёнка
28.08.1911
Сын: Гостев Евгений Васильевич
Мать ребёнка: Гостева Евдокия Степановна
Бугуруслан, город Бугуруслан, Оренбургская область
Восприемники мещанин города Бузулука Петр Ефимович Анисимов и жена дворянина Вера Ивановна Шевелева
Смерть
Неизвестно