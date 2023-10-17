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Гостев Василий Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.01.1882 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1882 ст.

Отец: Гостев Константин Фомич

Мать: Гостева Евдокия Фролова

Рождение ребёнка
24.03.1908

Сын: Гостев Вениамин Васильевич

Мать ребёнка: Гостева Евдокия Степановна

Рождение ребёнка
24.03.1910

Сын: Гостев Борис Васильевич

Мать ребёнка: Гостева Евдокия Степановна

Самара, Самара, Самарская область
Восприемники Мещанин города Пенза Геннадий Дмитриевич Грязев Мещанская девица города Бузулука Самарской Губернии Антонина Константиновна Гостева
Рождение ребёнка
28.08.1911

Сын: Гостев Евгений Васильевич

Мать ребёнка: Гостева Евдокия Степановна

Бугуруслан, город Бугуруслан, Оренбургская область
Восприемники мещанин города Бузулука Петр Ефимович Анисимов и жена дворянина Вера Ивановна Шевелева
Смерть
Неизвестно
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