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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
696Ибряйкина (Нижняя Ибряйкина), д. каз.при рч. Камышле.205288315332
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
381. М. Ибряйкина, деревня бывшая государственная, при речке Ерыкле, дворов 105, жителей 574
382. Рожественское (Ибряйкино), село бывшее государственное, при речке Камышле, дворов 109, жителей 785, церковь православная
Список населённых мест Самарской губернии 1910 года
НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
С. Малое Ибряйкино. Б. госуд. Чуваши. Рус. Прав.2127Р. Ерыкла150208174528548
С. Рождественское (Большое Ибряйкино тож) Б. госуд. Чуваши и рус. Прав.2128Р. Камышла1521813249664728
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
56495Малое Ибряйкиносело53°37'с.ш.52°10'в.д.N-39-093
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
36634420101с Малое Ибряйкиносело