село Малое Ибряйкино, Похвистневский муниципальный район, Самарская область (на 2019) — Familio

Малое Ибряйкино

Похвистневский муниципальный район, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Бугурусланский уезд
696Ибряйкина (Нижняя Ибряйкина), д. каз.при рч. Камышле.205288315332

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Бугурусланский уезд, Архангельская волость
381. М. Ибряйкина, деревня бывшая государственная, при речке Ерыкле, дворов 105, жителей 574
382. Рожественское (Ибряйкино), село бывшее государственное, при речке Камышле, дворов 109, жителей 785, церковь православная

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Бугурусланский уезд, Архангельская волость
С. Малое Ибряйкино. Б. госуд. Чуваши. Рус. Прав.2127Р. Ерыкла150208174528548
С. Рождественское (Большое Ибряйкино тож) Б. госуд. Чуваши и рус. Прав.2128Р. Камышла1521813249664728

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Похвистневский район
56495Малое Ибряйкиносело53°37'с.ш.52°10'в.д.N-39-093

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Похвистневский муниципальный район, Сельское поселение Малое Ибряйкино
36634420101с Малое Ибряйкиносело

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