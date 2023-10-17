Гостева (Васильева) Евдокия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гостева (Васильева) Евдокия Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

1972

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Васильев Степан Спиридонов

Мать: Васильева ...

Рождение ребёнка
24.03.1908

Сын: Гостев Вениамин Васильевич

Отец ребёнка: Гостев Василий Константинович

Рождение ребёнка
24.03.1910

Сын: Гостев Борис Васильевич

Отец ребёнка: Гостев Василий Константинович

Самара, Самара, Самарская область
Восприемники Мещанин города Пенза Геннадий Дмитриевич Грязев Мещанская девица города Бузулука Самарской Губернии Антонина Константиновна Гостева
Рождение ребёнка
28.08.1911

Сын: Гостев Евгений Васильевич

Отец ребёнка: Гостев Василий Константинович

Бугуруслан, город Бугуруслан, Оренбургская область
Восприемники мещанин города Бузулука Петр Ефимович Анисимов и жена дворянина Вера Ивановна Шевелева
Смерть
1972
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