Гостева (Васильева) Евдокия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смерти1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Васильев Степан Спиридонов
Мать: Васильева ...
Рождение ребёнка
24.03.1908
Сын: Гостев Вениамин Васильевич
Отец ребёнка: Гостев Василий Константинович
Рождение ребёнка
24.03.1910
Отец ребёнка: Гостев Василий Константинович
Самара, Самара, Самарская область
Восприемники Мещанин города Пенза Геннадий Дмитриевич Грязев Мещанская девица города Бузулука Самарской Губернии Антонина Константиновна Гостева
Рождение ребёнка
28.08.1911
Сын: Гостев Евгений Васильевич
Отец ребёнка: Гостев Василий Константинович
Бугуруслан, город Бугуруслан, Оренбургская область
Восприемники мещанин города Бузулука Петр Ефимович Анисимов и жена дворянина Вера Ивановна Шевелева
Смерть
1972