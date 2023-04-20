Кожедуб Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожедуб Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.12.1922

Сын: Кожедуб Адам Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Мена, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кожедуб Валентина Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стоцкая Ганна Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно