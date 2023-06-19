Кожедуб (Ситникова) Параскева Павловна
Место рождения
Дата рождения1849
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Ситников Павел
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1868
Село Даниловка
Рождение ребёнка
04.05.1873
Дочь: Ирина Степановна
Отец ребёнка: Кожедуб Степан Еремеевич
Рождение ребёнка
10.04.1875
Сын: Кожедуб Терентий Степанович
Отец ребёнка: Кожедуб Степан Еремеевич
Рождение ребёнка
16.02.1881
Дочь: Агафья Степановна
Отец ребёнка: Кожедуб Степан Еремеевич
Рождение ребёнка
26.08.1882
Дочь: Наталья Степановна
Отец ребёнка: Кожедуб Степан Еремеевич
Рождение ребёнка
11.09.1891
Отец ребёнка: Кожедуб Степан Еремеевич