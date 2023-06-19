Кожедуб (Ситникова) Параскева Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожедуб (Ситникова) Параскева Павловна

Место рождения

Мена, Чернігівська область

Дата рождения

1849

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Ситников Павел

Мать: не указана

Мена, Чернігівська область
Бракосочетание
31.01.1868

Муж: Кожедуб Степан Еремеевич

Село Даниловка
Рождение ребёнка
04.05.1873

Дочь: Ирина Степановна

Отец ребёнка: Кожедуб Степан Еремеевич

Мена, Чернігівська область
Рождение ребёнка
10.04.1875

Сын: Кожедуб Терентий Степанович

Отец ребёнка: Кожедуб Степан Еремеевич

Мена, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.02.1881

Дочь: Агафья Степановна

Отец ребёнка: Кожедуб Степан Еремеевич

Мена, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.08.1882

Дочь: Наталья Степановна

Отец ребёнка: Кожедуб Степан Еремеевич

Мена, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.09.1891

Сын: Кожедуб Федор Степанович

Отец ребёнка: Кожедуб Степан Еремеевич

Мена, Чернігівська область