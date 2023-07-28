Кожедуб (Кардаш) Елизавета Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожедуб (Кардаш) Елизавета Григорьевна

Место рождения

Мена, Чернігівська область

Дата рождения

13.09.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1883

Отец: Кардаш Григорий Тарасович

Мать: Кардаш Ульяна Васильевна

Мена, Чернігівська область
Бракосочетание
09.02.1905

Муж: Кожедуб Григорий Степанович

Мена, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.01.1906

Дочь: Стоцкая Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Кожедуб Григорий Степанович

Мена, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.08.1908

Дочь: Наталья Григорьевна

Отец ребёнка: Кожедуб Григорий Степанович

Мена, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.02.1910

Дочь: Анастасия Григорьевна

Отец ребёнка: Кожедуб Григорий Степанович

Мена, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно