Кожедуб (Кардаш) Елизавета Григорьевна
Место рождения
Дата рождения13.09.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1883
Бракосочетание
09.02.1905
Рождение ребёнка
27.01.1906
Дочь: Стоцкая Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Кожедуб Григорий Степанович
Рождение ребёнка
25.08.1908
Дочь: Наталья Григорьевна
Отец ребёнка: Кожедуб Григорий Степанович
Рождение ребёнка
27.02.1910
Дочь: Анастасия Григорьевна
Отец ребёнка: Кожедуб Григорий Степанович
Смерть
Неизвестно