Кожедуб (Солошкина) Феодора Максимовна
Место рождения
Дата рождения1884
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Солошкин Максим
Мать: не указана
Бракосочетание
06.05.1911
Рождение ребёнка
07.10.1911
Дочь: Пелагея Григорьевна
Отец ребёнка: Кожедуб Григорий Степанович
Рождение ребёнка
05.01.1914
Сын: Кожедуб Григорий Григорьевич
Отец ребёнка: Кожедуб Григорий Степанович
Рождение ребёнка
09.09.1915
Дочь: Семенец Валентина Григорьевна
Отец ребёнка: Кожедуб Григорий Степанович
Рождение ребёнка
14.03.1920
Дочь: Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Кожедуб Григорий Степанович
Рождение ребёнка
15.12.1922
Отец ребёнка: Кожедуб Григорий Степанович