Кожедуб (Солошкина) Феодора Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожедуб (Солошкина) Феодора Максимовна

Место рождения

Куковичи, Чернігівська область

Дата рождения

1884

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Солошкин Максим

Мать: не указана

Куковичи, Чернігівська область
Бракосочетание
06.05.1911

Муж: Кожедуб Григорий Степанович

Мена, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.10.1911

Дочь: Пелагея Григорьевна

Отец ребёнка: Кожедуб Григорий Степанович

Мена, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.01.1914

Сын: Кожедуб Григорий Григорьевич

Отец ребёнка: Кожедуб Григорий Степанович

Мена, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.09.1915

Дочь: Семенец Валентина Григорьевна

Отец ребёнка: Кожедуб Григорий Степанович

Мена, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.03.1920

Дочь: Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Кожедуб Григорий Степанович

Мена, Чернігівська область
Рождение ребёнка
15.12.1922

Сын: Кожедуб Адам Григорьевич

Отец ребёнка: Кожедуб Григорий Степанович

Мена, Чернігівська область