Фролова Варвара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролова Варвара Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1902 г.р.
1905 г.р.
1910 г.р.
1912 г.р.
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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.01.1902

Дочь: Караштина Анастасия Николаевна

Отец ребёнка: Фролов Николай Иванович

Рождение ребёнка
07.01.1905

Дочь: Гусева Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Фролов Николай Иванович

Рождение ребёнка
07.02.1910

Сын: Фролов Павел Николаевич

Отец ребёнка: Фролов Николай Иванович

Рождение ребёнка
23.11.1912

Сын: Фролов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Фролов Николай Иванович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.05.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фролов Николай Иванович

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фролов Николай Иванович

Смерть
Неизвестно
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