Фролова Варвара Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.01.1902
Дочь: Караштина Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: Фролов Николай Иванович
Рождение ребёнка
07.01.1905
Дочь: Гусева Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Фролов Николай Иванович
Рождение ребёнка
07.02.1910
Отец ребёнка: Фролов Николай Иванович
Рождение ребёнка
23.11.1912
Отец ребёнка: Фролов Николай Иванович
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.05.1922
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фролов Николай Иванович
Рождение ребёнка
1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фролов Николай Иванович
Смерть
Неизвестно