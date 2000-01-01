Фролов Иван Николаевич
Место рожденияЕдиноверческая Златоустовская церковь, Селитьба
Дата рождения23.11.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1912
Отец: Фролов Николай Иванович
Мать: Фролова Варвара Ивановна
Единоверческая Златоустовская церковь, Селитьба
Рождение ребёнка
1937
Сын: Фролов Юрий Иванович
Мать ребёнка: Фролова Клавдия Клементьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно