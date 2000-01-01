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Фролов Иван Николаевич

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Место рождения

Единоверческая Златоустовская церковь, Селитьба

Дата рождения

23.11.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1912

Отец: Фролов Николай Иванович

Мать: Фролова Варвара Ивановна

Единоверческая Златоустовская церковь, Селитьба
Рождение ребёнка
1937

Сын: Фролов Юрий Иванович

Мать ребёнка: Фролова Клавдия Клементьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фролова Клавдия Клементьевна

Смерть
Неизвестно
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