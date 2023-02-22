Гусева (Фролова) Татьяна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1905
Дата смерти06.12.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1905
Отец: Фролов Николай Иванович
Мать: Фролова Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
23.09.1929
Рождение ребёнка
10.04.1935
Рождение ребёнка
22.03.1937
Рождение ребёнка
22.04.1941
Смерть
06.12.1963
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область