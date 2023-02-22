Гусева (Фролова) Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГусева (Фролова) Татьяна Николаевна

Гусева (Фролова) Татьяна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1905

Дата смерти

06.12.1963

Пол

Женский

Отец

1882 г.р.

Мать

1882 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1905

Отец: Фролов Николай Иванович

Мать: Фролова Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
23.09.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусев Иван Фёдорович

Рождение ребёнка
10.04.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусев Иван Фёдорович

Рождение ребёнка
22.03.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусев Иван Фёдорович

Рождение ребёнка
22.04.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусев Иван Фёдорович

Смерть
06.12.1963
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close