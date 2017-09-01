Климова (Спасская) Галина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климова (Спасская) Галина Сергеевна

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Место рождения

Никольское, Тотемский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

04.10.1926

Дата смерти

?.09.2017

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1926

Отец: Спасский Сергей Власович

Мать: Спасская Екатерина Александровна

Никольское, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1950

Сын: Климов Валерий Александрович

Отец ребёнка: Климов Александр

Рождение ребёнка
12.04.1951

Дочь: Сахарова Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Климов Александр

Рождение ребёнка
19.04.1954

Дочь: Климова Нина Александровна

Отец ребёнка: Климов Александр

Камешкурье, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климов Александр

Смерть
?.09.2017
Ида, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
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