Климова (Спасская) Галина Сергеевна
Место рождения
Дата рождения04.10.1926
Дата смерти?.09.2017
ПолЖенский
Отец
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1926
Рождение ребёнка
1950
Сын: Климов Валерий Александрович
Отец ребёнка: Климов Александр
Рождение ребёнка
12.04.1951
Дочь: Сахарова Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Климов Александр
Рождение ребёнка
19.04.1954
Дочь: Климова Нина Александровна
Отец ребёнка: Климов Александр
Камешкурье, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Климов Александр
Смерть
?.09.2017
Ида, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область