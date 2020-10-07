Климова Нина Александровна
Место рождения
Дата рождения19.04.1954
Дата смерти07.10.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1954
Отец: Климов Александр
Мать: Климова Галина Сергеевна
Рождение ребёнка
25.02.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Алиев Сабир Гусейнович
Няндома, Няндомский муниципальный район, Архангельская область
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Акулинин Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
07.10.2020
Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область