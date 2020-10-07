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Климова Нина Александровна

Место рождения

Камешкурье, Тотемский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

19.04.1954

Дата смерти

07.10.2020

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1954

Отец: Климов Александр

Мать: Климова Галина Сергеевна

Камешкурье, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
25.02.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алиев Сабир Гусейнович

Няндома, Няндомский муниципальный район, Архангельская область
Развод
Неизвестно

Муж: Алиев Сабир Гусейнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алиев Сабир Гусейнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Акулинин Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
07.10.2020
Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
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