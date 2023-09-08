Климов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климов Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1950

Сын: Климов Валерий Александрович

Мать ребёнка: Климова Галина Сергеевна

Рождение ребёнка
12.04.1951

Дочь: Сахарова Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Климова Галина Сергеевна

Рождение ребёнка
19.04.1954

Дочь: Климова Нина Александровна

Мать ребёнка: Климова Галина Сергеевна

Камешкурье, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климова Галина Сергеевна

Смерть
Неизвестно
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