Климов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1950
Сын: Климов Валерий Александрович
Мать ребёнка: Климова Галина Сергеевна
Рождение ребёнка
12.04.1951
Дочь: Сахарова Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Климова Галина Сергеевна
Рождение ребёнка
19.04.1954
Дочь: Климова Нина Александровна
Мать ребёнка: Климова Галина Сергеевна
Камешкурье, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Климова Галина Сергеевна
Смерть
Неизвестно