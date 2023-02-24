Гурова Елена Володина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурова Елена Володина

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Место рождения

Село Мелюковка , Наровчатский уезд , Пензенская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1870 г.р.

Мать

1872 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зоткин - Володин Афанасий Федорович

Мать: Зоткина - Володина Наталья Макаровна

Село Мелюковка , Наровчатский уезд , Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гуров ?

Наровчат, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гуров Борис

Отец ребёнка: Гуров ?

Наровчат, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
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