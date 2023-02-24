Гурова Елена Володина
Место рожденияСело Мелюковка , Наровчатский уезд , Пензенская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Село Мелюковка , Наровчатский уезд , Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гуров ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гуров Борис
Отец ребёнка: Гуров ?
Смерть
Неизвестно