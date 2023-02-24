Зоткин - Володин Афанасий Федорович
Место рожденияСело Мелюковка , Наровчатский уезд , Пензенская губерния
Дата рождения1870
Дата смерти1943
ПолМужской
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Зоткин - Володин ?
Мать: ?
Село Мелюковка , Наровчатский уезд , Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1899
Сын: Володин Василий Афанасьевич
Мать ребёнка: Зоткина - Володина Наталья Макаровна
Село Мелюковка , Наровчатский уезд , Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1905
Сын: Володин Вов Григорий Афанасьевич
Мать ребёнка: Зоткина - Володина Наталья Макаровна
Село Мелюковка , Наровчатский уезд , Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1908
Сын: Володин Александр Афанасьевич
Мать ребёнка: Зоткина - Володина Наталья Макаровна
Село Мелюковка , Наровчатский уезд , Пензенская губерния
Рождение ребёнка
06.07.1911
Сын: Володин Вов Иван Афанасьевич
Мать ребёнка: Зоткина - Володина Наталья Макаровна
Село Мелюковка , Наровчатский уезд , Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гурова Елена Володина
Мать ребёнка: Зоткина - Володина Наталья Макаровна
Село Мелюковка , Наровчатский уезд , Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья Афанасьевна
Мать ребёнка: Зоткина - Володина Наталья Макаровна
Село Мелюковка , Наровчатский уезд , Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1943
Наровчат, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область