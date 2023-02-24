Зоткин - Володин Афанасий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗоткин - Володин Афанасий Федорович

Зоткин - Володин Афанасий Федорович

avatar

Место рождения

Село Мелюковка , Наровчатский уезд , Пензенская губерния

Дата рождения

1870

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Зоткин - Володин ?

Мать: ?

Село Мелюковка , Наровчатский уезд , Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1899

Сын: Володин Василий Афанасьевич

Мать ребёнка: Зоткина - Володина Наталья Макаровна

Село Мелюковка , Наровчатский уезд , Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1905

Сын: Володин Вов Григорий Афанасьевич

Мать ребёнка: Зоткина - Володина Наталья Макаровна

Село Мелюковка , Наровчатский уезд , Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1908

Сын: Володин Александр Афанасьевич

Мать ребёнка: Зоткина - Володина Наталья Макаровна

Село Мелюковка , Наровчатский уезд , Пензенская губерния
Рождение ребёнка
06.07.1911

Сын: Володин Вов Иван Афанасьевич

Мать ребёнка: Зоткина - Володина Наталья Макаровна

Село Мелюковка , Наровчатский уезд , Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гурова Елена Володина

Мать ребёнка: Зоткина - Володина Наталья Макаровна

Село Мелюковка , Наровчатский уезд , Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья Афанасьевна

Мать ребёнка: Зоткина - Володина Наталья Макаровна

Село Мелюковка , Наровчатский уезд , Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зоткина - Володина Наталья Макаровна

Смерть
1943
Наровчат, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close