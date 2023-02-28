Зоткина - Володина Наталья Макаровна
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смерти1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1899
Сын: Володин Василий Афанасьевич
Отец ребёнка: Зоткин - Володин Афанасий Федорович
Село Мелюковка , Наровчатский уезд , Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1905
Сын: Володин Вов Григорий Афанасьевич
Отец ребёнка: Зоткин - Володин Афанасий Федорович
Село Мелюковка , Наровчатский уезд , Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1908
Сын: Володин Александр Афанасьевич
Отец ребёнка: Зоткин - Володин Афанасий Федорович
Село Мелюковка , Наровчатский уезд , Пензенская губерния
Рождение ребёнка
06.07.1911
Сын: Володин Вов Иван Афанасьевич
Отец ребёнка: Зоткин - Володин Афанасий Федорович
Село Мелюковка , Наровчатский уезд , Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гурова Елена Володина
Отец ребёнка: Зоткин - Володин Афанасий Федорович
Село Мелюковка , Наровчатский уезд , Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья Афанасьевна
Отец ребёнка: Зоткин - Володин Афанасий Федорович
Село Мелюковка , Наровчатский уезд , Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1953
Село Наровчат