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Зоткина - Володина Наталья Макаровна

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Место рождения

Наровчат, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1872

Дата смерти

1953

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Наровчат, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Володин Василий Афанасьевич

Отец ребёнка: Зоткин - Володин Афанасий Федорович

Село Мелюковка , Наровчатский уезд , Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1905

Сын: Володин Вов Григорий Афанасьевич

Отец ребёнка: Зоткин - Володин Афанасий Федорович

Село Мелюковка , Наровчатский уезд , Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1908

Сын: Володин Александр Афанасьевич

Отец ребёнка: Зоткин - Володин Афанасий Федорович

Село Мелюковка , Наровчатский уезд , Пензенская губерния
Рождение ребёнка
06.07.1911

Сын: Володин Вов Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: Зоткин - Володин Афанасий Федорович

Село Мелюковка , Наровчатский уезд , Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гурова Елена Володина

Отец ребёнка: Зоткин - Володин Афанасий Федорович

Село Мелюковка , Наровчатский уезд , Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья Афанасьевна

Отец ребёнка: Зоткин - Володин Афанасий Федорович

Село Мелюковка , Наровчатский уезд , Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зоткин - Володин Афанасий Федорович

Смерть
1953
Село Наровчат
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