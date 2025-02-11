Гуров ?
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
Дети
Гуров БорисНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гуров Борис
Мать ребёнка: Гурова Елена Афанасьевна Володина
Наровчат, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гурова Елена Афанасьевна Володина
Наровчат, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно