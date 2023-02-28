Ланге Анна Германовна
Место рождения
Дата рождения12.12.1912
Дата смерти26.06.1971
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1912
Отец: Ланге Герман Германович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.12.1934
Дочь: Доброва Инна Николаевна
Отец ребёнка: Анисимов Николай Андреевич
Рождение ребёнка
16.08.1937
Отец ребёнка: Анисимов Николай Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.06.1971
Красная Долина, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область