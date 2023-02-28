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Ланге Анна Германовна

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Место рождения

Суйда, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

12.12.1912

Дата смерти

26.06.1971

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1912

Отец: Ланге Герман Германович

Мать: не указана

Суйда, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
03.12.1934

Дочь: Доброва Инна Николаевна

Отец ребёнка: Анисимов Николай Андреевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
16.08.1937

Сын: Ланге Олег Николаевич

Отец ребёнка: Анисимов Николай Андреевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анисимов Николай Андреевич

Смерть
26.06.1971
Красная Долина, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
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