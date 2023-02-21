Ланге Герман Германович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.01.1869
Дата смертиОколо 1925
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Линденбург Елена ( Берта-Клара) Германовна
Мать ребёнка: не указана
Луга, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
12.12.1912
Дочь: Ланге Анна Германовна
Мать ребёнка: не указана
Суйда, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1925