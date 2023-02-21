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Ланге Герман Германович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.01.1869

Дата смерти

Около 1925

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Линденбург Елена ( Берта-Клара) Германовна

Мать ребёнка: не указана

Луга, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
12.12.1912

Дочь: Ланге Анна Германовна

Мать ребёнка: не указана

Суйда, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Геймсбюргер Матильда (Matilde)

Смерть
Около 1925
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