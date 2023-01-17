Линденбург (Ланге) Елена ( Берта-Клара) (Берта-Клара) Германовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛинденбург (Ланге) Елена ( Берта-Клара) (Берта-Клара) Германовна

Линденбург (Ланге) Елена ( Берта-Клара) (Берта-Клара) Германовна

avatar

Место рождения

Луга, Лужский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

1897

Дата смерти

?.02.1942

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Ланге Герман Германович

Мать: не указана

Луга, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Линденбург Владимир Антонович

Отец ребёнка: не указан

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
10.11.1930

Сын: Линденбург Герман Антонович

Отец ребёнка: не указан

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
?.02.1942
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close