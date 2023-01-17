Линденбург (Ланге) Елена ( Берта-Клара) (Берта-Клара) Германовна
Место рождения
Дата рождения1897
Дата смерти?.02.1942
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Ланге Герман Германович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1920
Сын: Линденбург Владимир Антонович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
10.11.1930
Сын: Линденбург Герман Антонович
Отец ребёнка: не указан
Смерть
?.02.1942