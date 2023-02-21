Анисимов Николай Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.12.1934
Дочь: Доброва Инна Николаевна
Мать ребёнка: Ланге Анна Германовна
Рождение ребёнка
16.08.1937
Мать ребёнка: Ланге Анна Германовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ланге Анна Германовна
Смерть
1943
Пропал безвести на Ладожском озере , защищая Дорогу жизни.