Анисимов Николай Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисимов Николай Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1912 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.12.1934

Дочь: Доброва Инна Николаевна

Мать ребёнка: Ланге Анна Германовна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
16.08.1937

Сын: Ланге Олег Николаевич

Мать ребёнка: Ланге Анна Германовна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ланге Анна Германовна

Смерть
1943
Пропал безвести на Ладожском озере , защищая Дорогу жизни.
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