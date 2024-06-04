Доброва (Ланге) Инна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДоброва (Ланге) Инна Николаевна

Доброва (Ланге) Инна Николаевна

avatar

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

03.12.1934

Дата смерти

21.09.1993

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1934

Отец: Анисимов Николай Андреевич

Мать: Ланге Анна - Мария Германовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
12.06.1956

Дочь: Белоус (Ланге) Ирина Георгиевна

Отец ребёнка: не указан

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
?.11.1966

Муж: Добров Николай Николаевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
16.12.1967

Дочь: Соловьева (Доброва) Анна Николаевна

Отец ребёнка: Добров Николай Николаевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
22.04.1970

Сын: Добров Николай Николаевич

Отец ребёнка: Добров Николай Николаевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
21.09.1993
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Мы используем куки для улучшения работы сайта.