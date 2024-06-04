Доброва (Ланге) Инна Николаевна
Место рождения
Дата рождения03.12.1934
Дата смерти21.09.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1934
Рождение ребёнка
12.06.1956
Дочь: Белоус (Ланге) Ирина Георгиевна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
?.11.1966
Рождение ребёнка
16.12.1967
Дочь: Соловьева (Доброва) Анна Николаевна
Отец ребёнка: Добров Николай Николаевич
Рождение ребёнка
22.04.1970
Сын: Добров Николай Николаевич
Отец ребёнка: Добров Николай Николаевич
Смерть
21.09.1993