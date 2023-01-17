Добров Николай Николаевич
Место рождения
Дата рождения01.05.1941
Дата смерти02.08.1993
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1941
Отец: Добров Николай
Мать: Доброва Анна Дмитриевна
Бракосочетание
?.11.1966
Жена: Доброва Инна Николаевна
Рождение ребёнка
16.12.1967
Дочь: Соловьева Анна Николаевна
Мать ребёнка: Доброва Инна Николаевна
Рождение ребёнка
22.04.1970
Сын: Добров Николай Николаевич
Мать ребёнка: Доброва Инна Николаевна
Смерть
02.08.1993