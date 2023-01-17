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Добров Николай Николаевич

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Место рождения

Рогачёво, Галичский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

01.05.1941

Дата смерти

02.08.1993

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1941

Отец: Добров Николай

Мать: Доброва Анна Дмитриевна

Рогачёво, Галичский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
?.11.1966

Жена: Доброва Инна Николаевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
16.12.1967

Дочь: Соловьева Анна Николаевна

Мать ребёнка: Доброва Инна Николаевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
22.04.1970

Сын: Добров Николай Николаевич

Мать ребёнка: Доброва Инна Николаевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
02.08.1993
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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