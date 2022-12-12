Соловьева (Доброва) Анна Николаевна
Место рождения
Дата рождения16.12.1967
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1967
Отец: Добров Николай Николаевич
Мать: Доброва Инна Николаевна
Бракосочетание
08.05.1987
Рождение ребёнка
17.04.1989
Сын: Соловьев Роман Алексеевич
Отец ребёнка: Соловьев Алексей Владимирович
Рождение ребёнка
26.11.1996
Дочь: Соловьева Лидия Алексеевна
Отец ребёнка: Соловьев Алексей Владимирович
Рождение ребёнка
28.09.1998
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
20.03.2000
Дочь: Соловьева Полина Алексеевна
Отец ребёнка: Соловьев Алексей Владимирович
Рождение ребёнка
05.03.2001
Сын: Соловьев Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
03.02.2009
Дочь: Соловьева Ксения Алексеевна
Отец ребёнка: не указан