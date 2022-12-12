Соловьева (Доброва) Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьева (Доброва) Анна Николаевна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

16.12.1967

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1967

Отец: Добров Николай Николаевич

Мать: Доброва Инна Николаевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
08.05.1987

Муж: Соловьев Алексей Владимирович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
17.04.1989

Сын: Соловьев Роман Алексеевич

Отец ребёнка: Соловьев Алексей Владимирович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
26.11.1996

Дочь: Соловьева Лидия Алексеевна

Отец ребёнка: Соловьев Алексей Владимирович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
28.09.1998

Сын: Соловьев Иван Алексеевич

Отец ребёнка: не указан

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
20.03.2000

Дочь: Соловьева Полина Алексеевна

Отец ребёнка: Соловьев Алексей Владимирович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
05.03.2001

Сын: Соловьев Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: не указан

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
03.02.2009

Дочь: Соловьева Ксения Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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