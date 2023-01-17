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Ланге Олег Николаевич

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

16.08.1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1937

Отец: Анисимов Николай Андреевич

Мать: Ланге Анна Германовна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1967

Сын: Антошин Дмитрий Олегович

Мать ребёнка: Антошина Валентина

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
?.05.1981

Сын: Шапошников Виктор Олегович

Мать ребёнка: Шапошникова Ольга

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шапошникова Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антошина Валентина

Смерть
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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