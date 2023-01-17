Ланге Олег Николаевич
Место рождения
Дата рождения16.08.1937
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1937
Отец: Анисимов Николай Андреевич
Мать: Ланге Анна Германовна
Рождение ребёнка
1967
Мать ребёнка: Антошина Валентина
Рождение ребёнка
?.05.1981
Сын: Шапошников Виктор Олегович
Мать ребёнка: Шапошникова Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шапошникова Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Антошина Валентина
Смерть
Неизвестно