Иванова (Гужева) Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Гужева) Агафья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1916

Дата смерти

12.07.1988

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1916

Отец: Гужев Иван

Мать: Гужева Анна

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Клопова Мария

Отец ребёнка: Иванов Федор

п. Бузуново
Рождение ребёнка
01.01.1940

Сын: Иванов Василий

Отец ребёнка: Иванов Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Александр

Отец ребёнка: Иванов Федор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Федор

Смерть
12.07.1988
п. Коммунар
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