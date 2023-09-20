Иванова (Гужева) Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.02.1916
Дата смерти12.07.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1916
Отец: Гужев Иван
Мать: Гужева Анна
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Клопова Мария
Отец ребёнка: Иванов Федор
п. Бузуново
Рождение ребёнка
01.01.1940
Сын: Иванов Василий
Отец ребёнка: Иванов Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Александр
Отец ребёнка: Иванов Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иванов Федор
Смерть
12.07.1988
п. Коммунар