Клопова (Иванова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клопова (Иванова) Мария

Место рождения

п. Бузуново

Дата рождения

1937

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Иванов Федор

Мать: Иванова Агафья

п. Бузуново
Рождение ребёнка
15.01.1971

Дочь: Базай Вера

Отец ребёнка: Клопов Александр

п. Коммунар
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клопов Сергей

Отец ребёнка: Клопов Александр

п. Коммунар
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Левашова Надежда

Отец ребёнка: Клопов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клопов Александр

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