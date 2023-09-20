Клопова (Иванова) Мария
Место рожденияп. Бузуново
Дата рождения1937
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец: Иванов Федор
Мать: Иванова Агафья
п. Бузуново
Рождение ребёнка
15.01.1971
Дочь: Базай Вера
Отец ребёнка: Клопов Александр
п. Коммунар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клопов Сергей
Отец ребёнка: Клопов Александр
п. Коммунар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Левашова Надежда
Отец ребёнка: Клопов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Клопов Александр