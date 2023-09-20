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Гужев Иван

Место рождения

Идринский район

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гужев Анисим

Мать: не указана

Идринский район
Рождение ребёнка
12.02.1916

Дочь: Иванова Агафья

Мать ребёнка: Гужева Анна

Рождение ребёнка
1920

Сын: Гужев Василий

Мать ребёнка: Гужева Анна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Гужев Семен

Мать ребёнка: Гужева Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гужева Анна

Работа или профессия
Неизвестно
Служил в питере с 1910 по 1913г.
Смерть
Неизвестно
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