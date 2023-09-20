Гужев Иван
Место рожденияИдринский район
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гужев Анисим
Мать: не указана
Идринский район
Рождение ребёнка
12.02.1916
Дочь: Иванова Агафья
Мать ребёнка: Гужева Анна
Рождение ребёнка
1920
Сын: Гужев Василий
Мать ребёнка: Гужева Анна
Рождение ребёнка
1924
Сын: Гужев Семен
Мать ребёнка: Гужева Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гужева Анна
Работа или профессия
Неизвестно
Служил в питере с 1910 по 1913г.
Смерть
Неизвестно