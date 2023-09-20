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Иванов Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иванов Алексей

Мать: Иванова Алена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Александр

Мать ребёнка: Иванова (Гужева) Агафья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова (Гужева) Агафья

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Клопова (Иванова) Мария Федоровна

Мать ребёнка: Иванова (Гужева) Агафья

Рождение ребёнка
01.01.1940

Сын: Иванов Василий

Мать ребёнка: Иванова (Гужева) Агафья

Смерть
Неизвестно

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