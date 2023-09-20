Иванов Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иванов Алексей
Мать: Иванова Алена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Александр
Мать ребёнка: Иванова (Гужева) Агафья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванова (Гужева) Агафья
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Клопова (Иванова) Мария Федоровна
Мать ребёнка: Иванова (Гужева) Агафья
Рождение ребёнка
01.01.1940
Сын: Иванов Василий
Мать ребёнка: Иванова (Гужева) Агафья
Смерть
Неизвестно