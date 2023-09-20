Гужева (Семенова) Анна
Место рожденияЛутаг (черемшанка)
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Семенов Алексей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гужев Иван
Работа или профессия
Неизвестно
русская
Рождение ребёнка
12.02.1916
Дочь: Иванова (Гужева) Агафья
Отец ребёнка: Гужев Иван
Рождение ребёнка
1920
Сын: Гужев Василий
Отец ребёнка: Гужев Иван
Рождение ребёнка
1924
Сын: Гужев Семен
Отец ребёнка: Гужев Иван
Смерть
Неизвестно