Гужева (Семенова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гужева (Семенова) Анна

Место рождения

Лутаг (черемшанка)

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Семенов Алексей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гужев Иван

Работа или профессия
Неизвестно
русская
Рождение ребёнка
12.02.1916

Дочь: Иванова (Гужева) Агафья

Отец ребёнка: Гужев Иван

Рождение ребёнка
1920

Сын: Гужев Василий

Отец ребёнка: Гужев Иван

Рождение ребёнка
1924

Сын: Гужев Семен

Отец ребёнка: Гужев Иван

Смерть
Неизвестно

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