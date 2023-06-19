Спигина (Лазарева) Надежда
Место рождения
Дата рождения09.09.1839
Дата смерти04.03.1918
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1839
Отец: Малышевъ Алексей
Мать: Малышева Софья
Бракосочетание
10.11.1863
Рождение ребёнка
12.08.1864
Дочь: Спигина Васса
Отец ребёнка: Спигинъ Евтей (Евплъ)
Рождение ребёнка
22.08.1866
Дочь: Наталія
Отец ребёнка: Спигинъ Евтей (Евплъ)
Рождение ребёнка
01.02.1870
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Спигинъ Евтей (Евплъ)
Рождение ребёнка
1872
Сын: Спигинъ Андрей
Отец ребёнка: Спигинъ Евтей (Евплъ)
Рождение ребёнка
01.02.1874
Дочь: Щипакина Анна
Отец ребёнка: Спигинъ Евтей (Евплъ)
Рождение ребёнка
1878
Сын: Спигинъ Максимъ
Отец ребёнка: Спигинъ Евтей (Евплъ)
Рождение ребёнка
24.12.1879
Дочь: Анастасія
Отец ребёнка: Спигинъ Евтей (Евплъ)
Рождение ребёнка
31.03.1883
Сын: Спигинъ Иосифъ
Отец ребёнка: Спигинъ Евтей (Евплъ)
Смерть
04.03.1918
Причина смерти: Старости