Спигина (Лазарева) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спигина (Лазарева) Надежда

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

09.09.1839

Дата смерти

04.03.1918

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1839

Отец: Малышевъ Алексей

Мать: Малышева Софья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
10.11.1863

Муж: Спигинъ Евтей (Евплъ)

Рождение ребёнка
12.08.1864

Дочь: Спигина Васса

Отец ребёнка: Спигинъ Евтей (Евплъ)

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.08.1866

Дочь: Наталія

Отец ребёнка: Спигинъ Евтей (Евплъ)

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.02.1870

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Спигинъ Евтей (Евплъ)

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1872

Сын: Спигинъ Андрей

Отец ребёнка: Спигинъ Евтей (Евплъ)

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.02.1874

Дочь: Щипакина Анна

Отец ребёнка: Спигинъ Евтей (Евплъ)

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1878

Сын: Спигинъ Максимъ

Отец ребёнка: Спигинъ Евтей (Евплъ)

Рождение ребёнка
24.12.1879

Дочь: Анастасія

Отец ребёнка: Спигинъ Евтей (Евплъ)

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
31.03.1883

Сын: Спигинъ Иосифъ

Отец ребёнка: Спигинъ Евтей (Евплъ)

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
04.03.1918
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Старости