Полоскова (Лазарева) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полоскова (Лазарева) Мария

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

24.01.1842

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1842

Отец: Малышевъ Алексей

Мать: Малышева Софья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
23.01.1866

Муж: Полосковъ Иванъ

Рождение ребёнка
02.12.1866

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Полосковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.04.1868

Дочь: Латышева Ирина

Отец ребёнка: Полосковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Лешина Анна

Отец ребёнка: Полосковъ Иванъ

Рождение ребёнка
27.06.1873

Дочь: Полоскова Мария (Марина)

Отец ребёнка: Полосковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.05.1876

Дочь: Полоскова Пелагея

Отец ребёнка: Полосковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.11.1879

Дочь: Полоскова Екатерина

Отец ребёнка: Полосковъ Иванъ

Рождение ребёнка
22.11.1879

Сын: Полосковъ Григорий

Отец ребёнка: Полосковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.11.1879

Сын: Полосковъ Александръ

Отец ребёнка: Полосковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1882

Сын: Полосковъ Матвей

Отец ребёнка: Полосковъ Иванъ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васса

Отец ребёнка: Полосковъ Иванъ

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