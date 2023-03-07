Полоскова (Лазарева) Мария
Место рождения
Дата рождения24.01.1842
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1842
Отец: Малышевъ Алексей
Мать: Малышева Софья
Бракосочетание
23.01.1866
Муж: Полосковъ Иванъ
Рождение ребёнка
02.12.1866
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Полосковъ Иванъ
Рождение ребёнка
16.04.1868
Дочь: Латышева Ирина
Отец ребёнка: Полосковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Лешина Анна
Отец ребёнка: Полосковъ Иванъ
Рождение ребёнка
27.06.1873
Дочь: Полоскова Мария (Марина)
Отец ребёнка: Полосковъ Иванъ
Рождение ребёнка
24.05.1876
Дочь: Полоскова Пелагея
Отец ребёнка: Полосковъ Иванъ
Рождение ребёнка
22.11.1879
Дочь: Полоскова Екатерина
Отец ребёнка: Полосковъ Иванъ
Рождение ребёнка
22.11.1879
Сын: Полосковъ Григорий
Отец ребёнка: Полосковъ Иванъ
Рождение ребёнка
22.11.1879
Сын: Полосковъ Александръ
Отец ребёнка: Полосковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1882
Сын: Полосковъ Матвей
Отец ребёнка: Полосковъ Иванъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васса
Отец ребёнка: Полосковъ Иванъ