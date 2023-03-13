Полосковъ Матвей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Полосковъ Иванъ
Мать: Полоскова Мария
Бракосочетание
14.04.1904
Жена: Полоскова Ефросинья
Рождение ребёнка
21.01.1905
Сын: Полосковъ Викторъ
Мать ребёнка: Полоскова Ефросинья
Рождение ребёнка
10.07.1906
Дочь: Полоскова Марья
Мать ребёнка: Полоскова Ефросинья
Рождение ребёнка
12.02.1908
Сын: Полосковъ Викторинъ
Мать ребёнка: Полоскова Ефросинья
Рождение ребёнка
04.03.1911
Дочь: Полоскова Мария
Мать ребёнка: Полоскова Ефросинья
Рождение ребёнка
21.07.1914
Сын: Полосковъ Николай
Мать ребёнка: Полоскова Ефросинья