Полосковъ Матвей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полосковъ Матвей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Полосковъ Иванъ

Мать: Полоскова Мария

Бракосочетание
14.04.1904

Жена: Полоскова Ефросинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.01.1905

Сын: Полосковъ Викторъ

Мать ребёнка: Полоскова Ефросинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.07.1906

Дочь: Полоскова Марья

Мать ребёнка: Полоскова Ефросинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.02.1908

Сын: Полосковъ Викторинъ

Мать ребёнка: Полоскова Ефросинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.03.1911

Дочь: Полоскова Мария

Мать ребёнка: Полоскова Ефросинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.07.1914

Сын: Полосковъ Николай

Мать ребёнка: Полоскова Ефросинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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