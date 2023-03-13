Полоскова (Кувшинова) Ефросинья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Кувшиновъ Алексей
Мать: Кувшинова Анна
Бракосочетание
14.04.1904
Муж: Полосковъ Матвей
Рождение ребёнка
21.01.1905
Сын: Полосковъ Викторъ
Отец ребёнка: Полосковъ Матвей
Рождение ребёнка
10.07.1906
Дочь: Полоскова Марья
Отец ребёнка: Полосковъ Матвей
Рождение ребёнка
12.02.1908
Сын: Полосковъ Викторинъ
Отец ребёнка: Полосковъ Матвей
Рождение ребёнка
04.03.1911
Дочь: Полоскова Мария
Отец ребёнка: Полосковъ Матвей
Рождение ребёнка
21.07.1914
Сын: Полосковъ Николай
Отец ребёнка: Полосковъ Матвей