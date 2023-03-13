Полоскова (Кувшинова) Ефросинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полоскова (Кувшинова) Ефросинья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Кувшиновъ Алексей

Мать: Кувшинова Анна

Бракосочетание
14.04.1904

Муж: Полосковъ Матвей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.01.1905

Сын: Полосковъ Викторъ

Отец ребёнка: Полосковъ Матвей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.07.1906

Дочь: Полоскова Марья

Отец ребёнка: Полосковъ Матвей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.02.1908

Сын: Полосковъ Викторинъ

Отец ребёнка: Полосковъ Матвей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.03.1911

Дочь: Полоскова Мария

Отец ребёнка: Полосковъ Матвей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.07.1914

Сын: Полосковъ Николай

Отец ребёнка: Полосковъ Матвей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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