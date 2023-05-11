Спигинъ Андрей
Место рождения
Дата рождения1872
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Спигинъ Евтей (Евплъ)
Мать: Спигина Надежда
Бракосочетание
25.01.1895
Жена: Спигина Дарія
Рождение ребёнка
01.01.1896
Сын: Спигинъ Василий
Мать ребёнка: Спигина Дарія
Рождение ребёнка
30.05.1897
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Спигина Дарія
Рождение ребёнка
18.01.1899
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Спигина Дарія