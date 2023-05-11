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Спигинъ Андрей

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1872

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Спигинъ Евтей (Евплъ)

Мать: Спигина Надежда

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
25.01.1895

Жена: Спигина Дарія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.01.1896

Сын: Спигинъ Василий

Мать ребёнка: Спигина Дарія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.05.1897

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Спигина Дарія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.01.1899

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Спигина Дарія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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