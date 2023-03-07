Щипакина (Спигина) Анна
Место рождения
Дата рождения01.02.1874
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1874
Отец: Спигинъ Евтей (Евплъ)
Мать: Спигина Надежда
Бракосочетание
05.02.1897
Муж: Щипакинъ Федоръ
Рождение ребёнка
17.10.1897
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Щипакинъ Федоръ
Рождение ребёнка
17.09.1899
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Щипакинъ Федоръ
Рождение ребёнка
10.03.1901
Сын: Щипакинъ Алексей
Отец ребёнка: Щипакинъ Федоръ
Рождение ребёнка
16.09.1903
Сын: Щипакинъ Михаилъ
Отец ребёнка: Щипакинъ Федоръ
Рождение ребёнка
25.07.1914
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Щипакинъ Федоръ