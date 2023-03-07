Щипакина (Спигина) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩипакина (Спигина) Анна

Щипакина (Спигина) Анна

avatar

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.02.1874

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1874

Отец: Спигинъ Евтей (Евплъ)

Мать: Спигина Надежда

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
05.02.1897

Муж: Щипакинъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.10.1897

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Щипакинъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.09.1899

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Щипакинъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.03.1901

Сын: Щипакинъ Алексей

Отец ребёнка: Щипакинъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.09.1903

Сын: Щипакинъ Михаилъ

Отец ребёнка: Щипакинъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.07.1914

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Щипакинъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close