Ясько Василий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.04.1847
Дата смерти09.02.1917
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1847
Отец: Ясько Михаил Петрович
Мать: Елизавета Ивановна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQX-WXZX
Крещение
26.04.1847
Троицкая церковь
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Бондарь Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Мария Ивановна
Рождение ребёнка
20.09.1885
Мать ребёнка: Мария Ивановна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X31-D97T
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мария Ивановна
Смерть
09.02.1917
Похороны
Неизвестно
Преображенская церковь