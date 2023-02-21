Ясько Василий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯсько Василий Михайлович

Ясько Василий Михайлович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.04.1847

Дата смерти

09.02.1917

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1847

Отец: Ясько Михаил Петрович

Мать: Елизавета Ивановна

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQX-WXZX
Крещение
26.04.1847
Носовка, Чернігівська область
Троицкая церковь
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Бондарь Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Мария Ивановна

Рождение ребёнка
20.09.1885

Сын: Ясько Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Мария Ивановна

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X31-D97T
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ясько Иларион Васильевич

Мать ребёнка: Мария Ивановна

Смерть
09.02.1917
Похороны
Неизвестно
Носовка, Чернігівська область
Преображенская церковь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close