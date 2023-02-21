Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМария Ивановна

Мария Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

31.08.1893

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Бондарь Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Ясько Василий Михайлович

Рождение ребёнка
20.09.1885

Сын: Ясько Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Ясько Василий Михайлович

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X31-D97T
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ясько Иларион Васильевич

Отец ребёнка: Ясько Василий Михайлович

Смерть
31.08.1893
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X37-PK11
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close