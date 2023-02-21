Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смерти31.08.1893
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Бондарь Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Ясько Василий Михайлович
Рождение ребёнка
20.09.1885
Отец ребёнка: Ясько Василий Михайлович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X31-D97T
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ясько Василий Михайлович
Смерть
31.08.1893
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X37-PK11