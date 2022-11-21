Ясько Дмитрий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
20.09.1885
Отец: Ясько Василий Михайлович
Мать: Мария Ивановна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X31-D97T
Бракосочетание
30.01.1911
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3H-F7M5
Рождение ребёнка
29.05.1912
Дочь: (Ясько) Феодора Дмитриевна
Мать ребёнка: Ясько (Козлова) Иулиания Власовна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQQ-73DG
Рождение ребёнка
07.11.1913
Мать ребёнка: Ясько (Козлова) Иулиания Власовна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQ3-FWCF
Рождение ребёнка
05.11.1918
Сын: Ясько Григорий Дмитриевич
Мать ребёнка: Ясько (Козлова) Иулиания Власовна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQ4-R5B7
Смерть
Неизвестно