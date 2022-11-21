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Ясько Дмитрий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1885

Отец: Ясько Василий Михайлович

Мать: Мария Ивановна

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X31-D97T
Бракосочетание
30.01.1911

Жена: Ясько (Козлова) Иулиания Власовна

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3H-F7M5
Рождение ребёнка
29.05.1912

Дочь: (Ясько) Феодора Дмитриевна

Мать ребёнка: Ясько (Козлова) Иулиания Власовна

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQQ-73DG
Рождение ребёнка
07.11.1913

Сын: Ясько Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: Ясько (Козлова) Иулиания Власовна

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQ3-FWCF
Рождение ребёнка
05.11.1918

Сын: Ясько Григорий Дмитриевич

Мать ребёнка: Ясько (Козлова) Иулиания Власовна

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQ4-R5B7
Смерть
Неизвестно

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