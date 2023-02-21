Бондарь (Ясько) Ольга Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Ясько Василий Михайлович
Мать: Мария Ивановна
Бракосочетание
27.01.1895
Носовка, Чернігівська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3C-R8H3 | Преображенская церковь
Рождение ребёнка
26.01.1896
Дочь: Ксения Петровна
Отец ребёнка: Бондарь Павел Игнатьевич
Рождение ребёнка
16.02.1897
Отец ребёнка: Бондарь Павел Игнатьевич
Рождение ребёнка
28.03.1898
Дочь: Матрона Павловна
Отец ребёнка: Бондарь Павел Игнатьевич
Рождение ребёнка
16.12.1903
Дочь: Анна Павловна
Отец ребёнка: Бондарь Павел Игнатьевич
Рождение ребёнка
07.05.1907
Отец ребёнка: Бондарь Павел Игнатьевич
Рождение ребёнка
24.10.1910
Сын: Бондарь Димитрий Павлович
Отец ребёнка: Бондарь Павел Игнатьевич
Рождение ребёнка
24.10.1910
Сын: Бондарь Димитрий Павлович
Отец ребёнка: Бондарь Павел Игнатьевич
Смерть
Неизвестно