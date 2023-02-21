Бондарь (Ясько) Ольга Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондарь (Ясько) Ольга Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Ясько Василий Михайлович

Мать: Мария Ивановна

Бракосочетание
27.01.1895

Муж: Бондарь Павел Игнатьевич

Носовка, Чернігівська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3C-R8H3 | Преображенская церковь
Рождение ребёнка
26.01.1896

Дочь: Ксения Петровна

Отец ребёнка: Бондарь Павел Игнатьевич

Рождение ребёнка
16.02.1897

Сын: Бондарь Феодор Павлович

Отец ребёнка: Бондарь Павел Игнатьевич

Рождение ребёнка
28.03.1898

Дочь: Матрона Павловна

Отец ребёнка: Бондарь Павел Игнатьевич

Рождение ребёнка
16.12.1903

Дочь: Анна Павловна

Отец ребёнка: Бондарь Павел Игнатьевич

Рождение ребёнка
07.05.1907

Сын: Бондарь Иоанн Павлович

Отец ребёнка: Бондарь Павел Игнатьевич

Рождение ребёнка
24.10.1910

Сын: Бондарь Димитрий Павлович

Отец ребёнка: Бондарь Павел Игнатьевич

Рождение ребёнка
24.10.1910

Сын: Бондарь Димитрий Павлович

Отец ребёнка: Бондарь Павел Игнатьевич

Смерть
Неизвестно
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