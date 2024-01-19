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Пузыня Никита Федулаевич

Место рождения

Машово, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

29.01.1876 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1876 ст.

Отец: Пузыня Федул Никифорович

Мать: Пузыня Пелагея Егоровна

Машово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
10.02.1897 ст.

Жена: Пузыня Анна Семёновна

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.08.1900 ст.

Сын: Пузыня Тимофей Никитич

Мать ребёнка: Пузыня Анна Семёновна

Машово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
13.10.1902 ст.

Сын: Пузыня Карп Никитич

Мать ребёнка: Пузыня Анна Семёновна

Машово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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