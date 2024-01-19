Пузыня Никита Федулаевич
Место рождения
Дата рождения29.01.1876 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1876 ст.
Отец: Пузыня Федул Никифорович
Мать: Пузыня Пелагея Егоровна
Бракосочетание
10.02.1897 ст.
Жена: Пузыня Анна Семёновна
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.08.1900 ст.
Мать ребёнка: Пузыня Анна Семёновна
Рождение ребёнка
13.10.1902 ст.
Сын: Пузыня Карп Никитич
Мать ребёнка: Пузыня Анна Семёновна
Смерть
Неизвестно