Пузыня Федул Никифорович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.01.1876 ст.
Мать ребёнка: Пузыня Пелагея Егоровна
Рождение ребёнка
05.10.1878 ст.
Дочь: Пузыня Харитина Федулаевна
Мать ребёнка: Пузыня Пелагея Егоровна
Рождение ребёнка
13.02.1881 ст.
Мать ребёнка: Пузыня Пелагея Егоровна
Рождение ребёнка
17.11.1885 ст.
Мать ребёнка: Пузыня Пелагея Егоровна
Рождение ребёнка
10.01.1889 ст.
Дочь: Ульяшова Татьяна Федулаевна
Мать ребёнка: Пузыня Пелагея Егоровна
Рождение ребёнка
12.03.1892 ст.
Дочь: Пузыня Дарья Федулаевна
Мать ребёнка: Пузыня Пелагея Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пузыня Пелагея Егоровна
Смерть
Неизвестно