Пузыня Пелагея Егоровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.01.1876 ст.
Отец ребёнка: Пузыня Федул Никифорович
Рождение ребёнка
05.10.1878 ст.
Дочь: Пузыня Харитина Федулаевна
Отец ребёнка: Пузыня Федул Никифорович
Рождение ребёнка
13.02.1881 ст.
Отец ребёнка: Пузыня Федул Никифорович
Рождение ребёнка
17.11.1885 ст.
Отец ребёнка: Пузыня Федул Никифорович
Рождение ребёнка
10.01.1889 ст.
Дочь: Ульяшова Татьяна Федулаевна
Отец ребёнка: Пузыня Федул Никифорович
Рождение ребёнка
12.03.1892 ст.
Дочь: Пузыня Дарья Федулаевна
Отец ребёнка: Пузыня Федул Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно