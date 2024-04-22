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Пузыня Пелагея Егоровна

Место рождения

Сукино, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Сукино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
29.01.1876 ст.

Сын: Пузыня Никита Федулаевич

Отец ребёнка: Пузыня Федул Никифорович

Машово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
05.10.1878 ст.

Дочь: Пузыня Харитина Федулаевна

Отец ребёнка: Пузыня Федул Никифорович

Машово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
13.02.1881 ст.

Сын: Пузыня Анисим Федулаевич

Отец ребёнка: Пузыня Федул Никифорович

Машово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
17.11.1885 ст.

Сын: Пузыня Платон Федулаевич

Отец ребёнка: Пузыня Федул Никифорович

Машово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
10.01.1889 ст.

Дочь: Ульяшова Татьяна Федулаевна

Отец ребёнка: Пузыня Федул Никифорович

Машово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
12.03.1892 ст.

Дочь: Пузыня Дарья Федулаевна

Отец ребёнка: Пузыня Федул Никифорович

Машово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пузыня Федул Никифорович

Смерть
Неизвестно
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