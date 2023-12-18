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Пузыня Анна Семёновна

Место рождения

Мамонкино, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1876 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Мамонкино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
10.02.1897 ст.

Муж: Пузыня Никита Федулаевич

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.08.1900 ст.

Сын: Пузыня Тимофей Никитич

Отец ребёнка: Пузыня Никита Федулаевич

Машово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
13.10.1902 ст.

Сын: Пузыня Карп Никитич

Отец ребёнка: Пузыня Никита Федулаевич

Машово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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