Пузыня Анна Семёновна
Место рожденияМамонкино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Мамонкино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
10.02.1897 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.08.1900 ст.
Отец ребёнка: Пузыня Никита Федулаевич
Рождение ребёнка
13.10.1902 ст.
Сын: Пузыня Карп Никитич
Отец ребёнка: Пузыня Никита Федулаевич
Смерть
Неизвестно