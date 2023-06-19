Уполовникова (Антипина) Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уполовникова (Антипина) Матрена

Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

08.11.1800

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1800

Отец: Антипинъ Степанъ

Мать: Антипина Ульяна Семенова

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
18.01.1820

Муж: Уполовниковъ Василий

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Суровцова Ѳеодосія

Отец ребёнка: Уполовниковъ Василий

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Овчинникова Татьяна

Отец ребёнка: Уполовниковъ Василий

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Денисова Агаѳія

Отец ребёнка: Уполовниковъ Василий

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1830

Сын: Уполовниковъ Иванъ

Отец ребёнка: Уполовниковъ Василий

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Кирилова Ѳеодосія

Отец ребёнка: Уполовниковъ Василий

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.07.1834

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Уполовниковъ Василий

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.09.1835

Дочь: Фомина Анна

Отец ребёнка: Уполовниковъ Василий

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.01.1838

Сын: Уполовниковъ Иванъ

Отец ребёнка: Уполовниковъ Василий

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.06.1839

Дочь: Шахматова Федосья Февронья

Отец ребёнка: Уполовниковъ Василий

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.08.1842

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Уполовниковъ Василий

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан