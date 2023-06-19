Уполовникова (Антипина) Матрена
Место рождения
Дата рождения08.11.1800
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1800
Отец: Антипинъ Степанъ
Мать: Антипина Ульяна Семенова
Бракосочетание
18.01.1820
Муж: Уполовниковъ Василий
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Суровцова Ѳеодосія
Отец ребёнка: Уполовниковъ Василий
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Овчинникова Татьяна
Отец ребёнка: Уполовниковъ Василий
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Денисова Агаѳія
Отец ребёнка: Уполовниковъ Василий
Рождение ребёнка
1830
Сын: Уполовниковъ Иванъ
Отец ребёнка: Уполовниковъ Василий
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Кирилова Ѳеодосія
Отец ребёнка: Уполовниковъ Василий
Рождение ребёнка
22.07.1834
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Уполовниковъ Василий
Рождение ребёнка
07.09.1835
Дочь: Фомина Анна
Отец ребёнка: Уполовниковъ Василий
Рождение ребёнка
?.01.1838
Сын: Уполовниковъ Иванъ
Отец ребёнка: Уполовниковъ Василий
Рождение ребёнка
24.06.1839
Дочь: Шахматова Федосья Февронья
Отец ребёнка: Уполовниковъ Василий
Рождение ребёнка
20.08.1842
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Уполовниковъ Василий