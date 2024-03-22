Фомина (Уполовникова) Анна
Место рождения
Дата рождения07.09.1835
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1835
Отец: Уполовниковъ Василий
Мать: Уполовникова Матрена
Бракосочетание
19.08.1856
Муж: Фоминъ Константинъ
Рождение ребёнка
02.12.1857
Сын: Фоминъ Наумъ
Отец ребёнка: Фоминъ Константинъ
Михайловка
Рождение ребёнка
20.12.1860
Дочь: Фомина Анисья
Отец ребёнка: Фоминъ Константинъ
Михайловка
Рождение ребёнка
08.11.1863
Сын: Фоминъ Михаилъ
Отец ребёнка: Фоминъ Константинъ
Михайловка
Рождение ребёнка
23.09.1866
Дочь: Антипина Пелагея
Отец ребёнка: Фоминъ Константинъ
Рождение ребёнка
24.10.1866
Сын: Фоминъ Сергей
Отец ребёнка: Фоминъ Константинъ
Рождение ребёнка
15.06.1869
Сын: Фоминъ Петръ
Отец ребёнка: Фоминъ Константинъ
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Новикова Ефросинья
Отец ребёнка: Фоминъ Константинъ
Рождение ребёнка
22.02.1874
Дочь: Рыжкова Марина
Отец ребёнка: Фоминъ Константинъ
Михайловка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фоминъ Иванъ
Отец ребёнка: Фоминъ Константинъ