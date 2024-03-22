Фомина (Уполовникова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомина (Уполовникова) Анна

Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

07.09.1835

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1835

Отец: Уполовниковъ Василий

Мать: Уполовникова Матрена

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
19.08.1856

Муж: Фоминъ Константинъ

Рождение ребёнка
02.12.1857

Сын: Фоминъ Наумъ

Отец ребёнка: Фоминъ Константинъ

Михайловка
Рождение ребёнка
20.12.1860

Дочь: Фомина Анисья

Отец ребёнка: Фоминъ Константинъ

Михайловка
Рождение ребёнка
08.11.1863

Сын: Фоминъ Михаилъ

Отец ребёнка: Фоминъ Константинъ

Михайловка
Рождение ребёнка
23.09.1866

Дочь: Антипина Пелагея

Отец ребёнка: Фоминъ Константинъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.10.1866

Сын: Фоминъ Сергей

Отец ребёнка: Фоминъ Константинъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.06.1869

Сын: Фоминъ Петръ

Отец ребёнка: Фоминъ Константинъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Новикова Ефросинья

Отец ребёнка: Фоминъ Константинъ

Рождение ребёнка
22.02.1874

Дочь: Рыжкова Марина

Отец ребёнка: Фоминъ Константинъ

Михайловка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фоминъ Иванъ

Отец ребёнка: Фоминъ Константинъ

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