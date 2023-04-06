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Уполовниковъ Иванъ

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Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1830

Дата смерти

17.10.1892

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Уполовниковъ Василий

Мать: Уполовникова Матрена

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
14.02.1850

Жена: Уполовникова Евлампія

Рождение ребёнка
22.12.1850

Сын: Уполовниковъ Стефанъ

Мать ребёнка: Уполовникова Евлампія

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.05.1852

Дочь: Денисова Гликерія

Мать ребёнка: Уполовникова Евлампія

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.08.1854

Сын: Уполовниковъ Лавръ

Мать ребёнка: Уполовникова Евлампія

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
17.10.1892
Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Причина смерти: отъ гемороя
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