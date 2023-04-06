Уполовниковъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смерти17.10.1892
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Уполовниковъ Василий
Мать: Уполовникова Матрена
Бракосочетание
14.02.1850
Жена: Уполовникова Евлампія
Рождение ребёнка
22.12.1850
Сын: Уполовниковъ Стефанъ
Мать ребёнка: Уполовникова Евлампія
Рождение ребёнка
07.05.1852
Дочь: Денисова Гликерія
Мать ребёнка: Уполовникова Евлампія
Рождение ребёнка
13.08.1854
Сын: Уполовниковъ Лавръ
Мать ребёнка: Уполовникова Евлампія
Смерть
17.10.1892
Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Причина смерти: отъ гемороя