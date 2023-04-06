Уполовниковъ Лавръ
Место рождения
Дата рождения13.08.1854
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1854
Отец: Уполовниковъ Иванъ
Мать: Уполовникова Евлампія
Бракосочетание
02.02.1873
Жена: Уполовникова Прасковья
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.01.1874
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Уполовникова Прасковья
Рождение ребёнка
13.08.1875
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Уполовникова Прасковья
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Уполовникова Агафья
Мать ребёнка: Уполовникова Прасковья
Рождение ребёнка
15.10.1880
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Уполовникова Прасковья
Рождение ребёнка
07.02.1884
Сын: Уполовниковъ Василий
Мать ребёнка: Уполовникова Прасковья
Александровка
Рождение ребёнка
05.02.1888
Дочь: Козырялова Анна
Мать ребёнка: Уполовникова Прасковья
Янгизъ
Рождение ребёнка
15.01.1894
Мать ребёнка: Уполовникова Прасковья
Рождение ребёнка
13.11.1895
Сын: Уполовниковъ Иванъ
Мать ребёнка: Уполовникова Прасковья