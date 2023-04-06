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Уполовниковъ Лавръ

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Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

13.08.1854

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1854

Отец: Уполовниковъ Иванъ

Мать: Уполовникова Евлампія

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
02.02.1873

Жена: Уполовникова Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.01.1874

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Уполовникова Прасковья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.08.1875

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Уполовникова Прасковья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Уполовникова Агафья

Мать ребёнка: Уполовникова Прасковья

Рождение ребёнка
15.10.1880

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Уполовникова Прасковья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.02.1884

Сын: Уполовниковъ Василий

Мать ребёнка: Уполовникова Прасковья

Александровка
Рождение ребёнка
05.02.1888

Дочь: Козырялова Анна

Мать ребёнка: Уполовникова Прасковья

Янгизъ
Рождение ребёнка
15.01.1894

Сын: Уполовниковъ Афонасий

Мать ребёнка: Уполовникова Прасковья

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.11.1895

Сын: Уполовниковъ Иванъ

Мать ребёнка: Уполовникова Прасковья

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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