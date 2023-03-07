Денисова (Уполовникова) Гликерія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисова (Уполовникова) Гликерія

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Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

07.05.1852

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1852

Отец: Уполовниковъ Иванъ

Мать: Уполовникова Евлампія

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
25.08.1869

Муж: Денисовъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.08.1870

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Денисовъ Иванъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.02.1873

Дочь: Агаѳія

Отец ребёнка: Денисовъ Иванъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.05.1875

Дочь: Гликерія

Отец ребёнка: Денисовъ Иванъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.03.1879

Сын: Денисовъ Алексей

Отец ребёнка: Денисовъ Иванъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.09.1883

Дочь: Пелагѣя

Отец ребёнка: Денисовъ Иванъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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