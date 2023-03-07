Денисова (Уполовникова) Гликерія
Место рождения
Дата рождения07.05.1852
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1852
Отец: Уполовниковъ Иванъ
Мать: Уполовникова Евлампія
Бракосочетание
25.08.1869
Муж: Денисовъ Иванъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.08.1870
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Денисовъ Иванъ
Рождение ребёнка
09.02.1873
Дочь: Агаѳія
Отец ребёнка: Денисовъ Иванъ
Рождение ребёнка
09.05.1875
Дочь: Гликерія
Отец ребёнка: Денисовъ Иванъ
Рождение ребёнка
16.03.1879
Сын: Денисовъ Алексей
Отец ребёнка: Денисовъ Иванъ
Рождение ребёнка
25.09.1883
Дочь: Пелагѣя
Отец ребёнка: Денисовъ Иванъ