Суровцова (Уполовникова) Ѳеодосія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суровцова (Уполовникова) Ѳеодосія

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Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1824

Дата смерти

13.10.1895

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Уполовниковъ Василий

Мать: Уполовникова Матрена

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
31.01.1843

Муж: Суровцовъ Алескѣй

Рождение ребёнка
10.02.1845

Сын: Суровцовъ Алексей

Отец ребёнка: Суровцовъ Алескѣй

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.02.1846

Сын: Суровцовъ Ермилъ

Отец ребёнка: Суровцовъ Алескѣй

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.10.1847

Дочь: Кофейникова Прасковья

Отец ребёнка: Суровцовъ Алескѣй

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
31.12.1849

Дочь: Денисова Домна

Отец ребёнка: Суровцовъ Алескѣй

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.03.1852

Сын: Суровцовъ Герасимъ

Отец ребёнка: Суровцовъ Алескѣй

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.04.1854

Дочь: Куватова Ирина

Отец ребёнка: Суровцовъ Алескѣй

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.05.1856

Дочь: Гликерия

Отец ребёнка: Суровцовъ Алескѣй

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.08.1858

Сын: Суровцовъ Лаврентий

Отец ребёнка: Суровцовъ Алескѣй

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.08.1858

Сын: Суровцовъ Никита

Отец ребёнка: Суровцовъ Алескѣй

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.10.1860

Сын: Суровцовъ Дмитрий

Отец ребёнка: Суровцовъ Алескѣй

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.07.1862

Сын: Суровцовъ Илья

Отец ребёнка: Суровцовъ Алескѣй

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.07.1863

Сын: Суровцовъ Илья

Отец ребёнка: Суровцовъ Алескѣй

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Суровцовъ Алескѣй

Смерть
13.10.1895
Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
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