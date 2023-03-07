Суровцова (Уполовникова) Ѳеодосія
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смерти13.10.1895
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Уполовниковъ Василий
Мать: Уполовникова Матрена
Муж: Суровцовъ Алескѣй
Сын: Суровцовъ Алексей
Отец ребёнка: Суровцовъ Алескѣй
Сын: Суровцовъ Ермилъ
Отец ребёнка: Суровцовъ Алескѣй
Дочь: Кофейникова Прасковья
Отец ребёнка: Суровцовъ Алескѣй
Дочь: Денисова Домна
Отец ребёнка: Суровцовъ Алескѣй
Сын: Суровцовъ Герасимъ
Отец ребёнка: Суровцовъ Алескѣй
Дочь: Куватова Ирина
Отец ребёнка: Суровцовъ Алескѣй
Дочь: Гликерия
Отец ребёнка: Суровцовъ Алескѣй
Сын: Суровцовъ Лаврентий
Отец ребёнка: Суровцовъ Алескѣй
Сын: Суровцовъ Никита
Отец ребёнка: Суровцовъ Алескѣй
Сын: Суровцовъ Дмитрий
Отец ребёнка: Суровцовъ Алескѣй
Сын: Суровцовъ Илья
Отец ребёнка: Суровцовъ Алескѣй
Сын: Суровцовъ Илья
Отец ребёнка: Суровцовъ Алескѣй
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Суровцовъ Алескѣй